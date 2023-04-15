أماكن خروجات العيد في القليوبية.. حدائق القناطر وكورنيش النيل

أيام تفصلنا على نهاية شهر رمضان المبارك واستقبال الأعياد حيث تتجه أنظار أهالي المحافظة إلى أماكن خروجات العيد في القليوبية وفي مقدمتها حدائق القناطر منتجع الغلابة أو حدائق الشرق وكورنيش النيل في بنها وغيرها من مدن المحافظة.

أماكن خروجات العيد في القليوبية

«الوطن» تستعرض أماكن خروجات العيد في القليوبية من حدائق ومناطق للفسحة ومتنزهات يحرص المواطنون في القليوبية للخروج إليها للاستمتاع بأيام العيد والاحتفال في جو يسوده الفرحة والسعادة ومنها حدائق القناطر وكورنيش النيل والملاهي المختلفة والنوادي المنتشرة بالمحافظة.

من ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، إنه جرى إعلان الطوارئ وحالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة في أماكن خروجات العيد في القليوبية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين هذه المناطق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين.

واطمأن محافظ القليوبية على استعدادات حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية «منتجع الغلابة» أو كما يطلق عليها «حدائق الشرق» لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بكل نسمات الجمال وسط الأشجار الكثيفة والخضرة النضرة.

أماكن خروجات العيد في القليوبية "حدائق الشرق "

أوضح محافظ القليوبية، أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة للري بالقناطر لتجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية ضمن أماكن خروجات العيد في القليوبية، حيث استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك برسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة كالتالي:

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي ـ20 جنيها للفرد

أماكن خروجات وفسحة العيد في القليوبية

أوضح عبد الحميد الهجان أن المحافظة استعدت لاستقبال المواطنين في أماكن خروجات العيد في القليوبية التي تشمل الحدائق والمتنزهات التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات، وخاصة في العيد، ومنها الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها، وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية بالعاصمة بنها، وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها بالإضافة للحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.