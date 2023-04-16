مصرع شاب مجهول الهوية غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية

لقى شاب مصرعه غرقا، مساء أمس السبت، نتيجة سقوطه في مياه ترعة الإسماعيلية بمدخل المدينة نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الحميات لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكان قد أبلغ أحد الأهالي بسقوط شاب في العشرينيات من العمر في مياه ترعة الإسماعيلية مساء أمس، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدينة وفريق الإنقاذ، فيما استخرجت الشرطة الجثمان وتبين وفاته في الحال.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لمحاولة إجراء إنعاش قلبي رئوي إلا أنه توفي بإسفسكسيا الغرق ونقلت سيارة الإسعاف جثمانه إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحادث وقع بشارع محمد علي أمام محطة المياه هيئة قناة السويس دائرة قسم أول الإسماعيلية.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، وفحصه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وإنهاء تقرير الصفة التشريحية فيما كلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسرعة التوصل إلى هوية المجني عليه واستدعاء ذويه.