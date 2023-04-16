إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي علي طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي نقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكى على وصلة أم قمر بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن حادث الإسماعيلية أسفر عن إصابة كل من أشرف السيد عبد الفتاح 28 عاما، مقيم المنايف، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وعبدالله حسين علي 30 عاما، ومصاب كدمات بالصدر ومحمد السيد إبراهيم 29 عاما، مقيم المنايف، دائرة مركز أبوصوير.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي فيما تم نقل السيارة من نهر الطريق.