يحيى وكنوز 2 الحلقة 24.. الرحلة مستمرة على سفينة الملك رمسيس الثاني

تنطلق الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز2 وذلك عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائي، ومن المتوقع أن تستكمل الحلقة الرحلة على سفينة الملك رمسيس الثاني في عصر الفراعنة وبرفقتهم والدهم ووالدتهم وتخوض السفينة معركة حربية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24

وبدأت أحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24 بعدما ظهرت علامات التعجب والدهشة والخوف على وجه والدته والذي أخذها «يحيى» معه من بوابة الزمن لتشاهد بنفسها انه يستطيع الدخول في هذا العالم والرجوع بالزمن إلى الخلف لعصر الفراعنة بعد أن اتهمته بالكذب.

وتسرد الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز 2 قصة الملك رمسيس الثاني والذي يسمى أيضا باسم رمسيس الأكبر، كان فرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر ويعتبر الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية وسماه خلفاؤه والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم كما قاد رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت فهو الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.