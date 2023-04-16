ينتظر جمهور ومحبو مسلسل الكوميدي الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي موعد عرض الحلقة 25 على قناة on بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة السابقة من المسلسل.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث الحلقة 24 مسلسل الكبير أوي 7

وتضمنت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع محاولات الكبير أوي معرفة عريس عمته الكبيرة فحت، التي أخفت اسمه عنه بسبب أن العريس خصم للكبير.

يذكر أن الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي يضم نخبة من نجوم الفن وهم: أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.