مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. أحمد مكي يبكي بسبب معاملة عمته السيئة له

حالة نفسية سيئة مر بها الكبير أوي خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة الفنان أحمد مكي، وذلك بعد إخفاء عمته اسم العريس.

الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي

وبعد محاولات عديدة لمعرفة الكبير، اسم عريس عمته، يفشل في ذلك ويضطر للذهاب إلى الدكتور ربيع باكيا بسبب معاملة عمته له، والتفريق بينه وبين شقيقه جوني؛ ليقنعه الدكتور ربيع أنه سيكون في النهاية الشخص الجيد لدى عمته لأنه كان معترضًا على زواجها، ولأنه من المتوقع أن لا تستمر الزيجة واحتمال أن تقتل زوجها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عدد كبير من نجوم الفن والذين تألقوا خلال أجزاء المسلسل، وهم أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، ويعرض المسلسل عقب أذان المغرب على قناة أون.