مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. أحمد مكي يتدرب من أجل لقاء حوفني الديب

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 شهد أحداثا كوميدية متنوعة بعد قرار الكبيرة فحت التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم، بالزواج من شخص يدعى حوفني الديب، والتي لمحت أن بينه وبين الكبير أوي التي يمثل دوره الفنان أحمد مكي «مصانع الحداد» على حد وصفها.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

ومسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 كشفت عن استعدادات جوني لمقابة حوفني الديب بعد أن أخبرته الكبيرة فحت أنه سوف يكون وكيلها، فحاول جوني أن يتدرب ويتعلم البلطجة حتى يستطيع التعامل مع حوفني الديب، وذهب جوني إلى قهوة المزاريطة حتى يمارس عليهم القوة والبلطجة تمهيدا لمقابلة حوفني الديب، ولكن يتفاجأ جوني بأن الجميع في حالة من الخوف والهدوء بسبب حوفني الديب.

وخلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 يظهر الكبير أوي وهو يحاول معرفة اسم الرجل الذي تنوي أن تتزوجه الكبيرة فحت، ولكن لا يخبره أحد خوفا من الكبيرة فحت، ويتحدث الكبير أوي مع زوجته مربوحة التي تمثل دورها رحمة أحمد حول زواج عمته ويحاول جاهدا أن يعرف اسم زوج الكبيرة فحت.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ومسلسل الكبير أوي 7 يعرض على شاشة قنوات on ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة خلال شهر رمضان المبارك ، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يعالج قضايا مجتمعية تنتشر في المجتمع.