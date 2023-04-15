مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. جوني يمارس البلطجة على أهالي المزاريطة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 بطولة الفنان أحمد مكي العديد من الأحداث الكوميدية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 بدأ جوني التدريب على البلطجة بين أهالي المزاريطة، ويدخل في المقهى على سالم وطبازة، ولم يجد منهما أي رد فعل، ليفاجأ بسيطرة حوفني الديب على المقهى ويأخذ معه هجرس بعد اعتراضه على ما يفعله.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 بطولة أحمد مكي

يشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 عقب أذان المغرب مباشرة ويتم الإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.