الصين تعلن نجاح إطلاق قمر «فنجيون 3» للأرصاد الجوية إلى مداره

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، اليوم الأحد، نجاح إطلاق قمر «فنجيون 3» الصناعي للأرصاد الجوية إلى مداره باستخدام صاروخ «لونج مارش 4 بي»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وسيقدم قمر«فنجيون 3» خدمات للتنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستجابة لتغير المناخ، فيما أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى أن عملية الإطلاق المهمة هى 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش».

وأضافت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عبر حسابها بموقع «وي شات» الصيني، إن الإطلاق تم في الساعة 9:36 بالتوقيت المحلي «03:36 بتوقيت القاهرة» من مركز جيوتشيوان للفضاء في مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد