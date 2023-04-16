إخماد حريق غابات نشب في 972 فدانا بولاية نيوجيرسي الأمريكية

تمكنت السلطات الأمريكية من إخماد حريق غابات نشب في 972 فدانًا في قرية ويست ميلفورد في ولاية نيوجيرسي شمال البلاد، وفقا لما أعلنته خدمة الحياة البرية في الولاية.

وفي وقت سابق، أشارت الأنباء إلى إخلاء السلطات الأمريكية، 170 مبنى، فيما نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مدرسة «مانشستر تاونشيب» الثانوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إخماد حريق غابات في مدينة يويشي

وفي الصين، أخمدت السلطات، حريق غابات في مدينة يويشي بمقاطعة يوننان جنوب غربي البلاد، أمس السبت، بعد أكثر من 100 ساعة من جهود مكافحة الحرائق، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو جرحى.

ويوم الثلاثاء الماضي، اندلع حريق الغابات في بلدة جيوشي بحي جيانجتشوان بيويشي، فيما شارك أكثر من 4 آلاف شخص في جهود مكافحة الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «شينخوا» الصينية.