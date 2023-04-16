طقس السويس اليوم.. نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

تشهد محافظة السويس تقلبات في طقس اليوم الأحد، تنشط فيه حركة الرياح مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وانخفاض درجات الحرارة خلال الصباح الباكر.

طقس السويس اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى 31 مئوية والصغرى 15 درجة، فيما سجلت نسبة الرطوبة 35%، وحركة الرياح 24 كيلومترا في الساعة، ذلك وفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية بالمحافظة، وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم.

حالة البحر الأحمر

وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

مواجهة تقلبات الطقس

وتستمر الأجهزة التنفيذية لأحياء السويس الخمسة في رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية، وفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمواصلة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على ضرورة جاهزية مختلف الأحياء، والهيئات العاملة في محافظة السويس.