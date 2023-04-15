طقس السويس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة السويس اليوم، موضحة أنه يسود طقس مشمس مع نشاط للرياح، وترتفع درجات الحرارة نهارا وتنخفض خلال ساعات الليل، مع عدم توافر فرص لسقوط أمطار.

طقس السويس اليوم السبت

وسجلت أجهزة الرصاد الداخلية وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم السبت، حيث سجلت نسبة الرطوبة 35%، وسرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 30 مئوية والصغرى 14 درجة.

وأكدت «الأرصاد» أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد

وتستمر الأجهزة التنفيذية لأحياء السويس الخمسة في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار للتقلبات الجوية، وفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمواصلة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على ضرورة جاهزية مختلف الأحياء، والهيئات العاملة في محافظة السويس.