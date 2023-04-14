طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا والعظمى تسجل 25 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظة السويس، موضحة أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا وأول الليل، مع انتشار الغيوم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة ليلا، مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار.

طقس السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الجمعة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى تسجل 25 مئوية، والصغرى 14 درجة، مع توافرفرص لسقوط أمطار بنسبة 2%، كما بلغت نسبة الرطوبة 35%، وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد

وفي ذات السياق، أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وذلك بالتزامن مع استعدادات استقبال عيد الفطر وشم النسيم، مشددا على الجهاز التنفيذي وجهاز الطوارئ والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وروساء الأحياء بضرورة الجهازية التامة لمختلف الأجهزة للتدخل الفوري عند وجود آثار لتقلبات الطقس.