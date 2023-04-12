طقس السويس اليوم.. رياح وأمطار ودرجة الحرارة الصغرى 13 مئوية

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا، تنشط فيه حركة الرياح، مع أمطار متفاوتة الشدة، وانتشار الغيوم الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 22 مئوية، والصغرى 13، فيما سجلت نسبة الرطوبة 26%، وحركة الرياح 31 كم/ساعة، ذلك وفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس.

استمرار حالة الطوارئ

وشدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظة السويس، على استمرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي تغيرات في الطقس، ووجه بالتواجد المروري في الشوارع خاصة في ساعات الذروة، واستعداد المعدات للتحرك في مختلف الأحياء والإدارات وسرعة التدخل حال حدوث طوارئ.

وشهدت شوارع المدينة سهولة في التنقل، رغم تساقط الأمطار المتوسطة خلال ساعات الفجر الأولى، غير أن حالة البحر الأحمر وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد جاءت بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بين مترين إلى متر ونصف.

حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس السويس اليوم يشهد انخفاضًا في درجة الحرارة، مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال أحيانا على فترات، ووجود أتربة عالقة في الهواء مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية، على فترات متقطعة، بسبب تحرك السحب الممطرة نحو السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، فيما يكون الطقس بارد ليلًا.