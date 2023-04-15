ارتفاع درجات الحرارة غدا.. تتجاوز 30 مئوية على أغلب مناطق الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، متوقعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 16-4-2023

- القاهرة 31 - 17

- العاصمة الإدارية 31 - 17

- أكتوبر 31 - 16

- بنها 31 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 30 - 16

- كفر الشيخ 30 - 17

- المنصورة 30 - 16

- الزقازيق 31 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 30 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 31 - 16

- السويس 31 - 16

- العريش 24 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 28 - 12

- كاترين 25 - 10

- الطور 30 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 25 - 14

- السلوم 25 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 30 - 21

- الغردقة 31 - 21

- سفاجا 32 - 20

- مرسى علم 30 - 22

- شلاتين 30 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 32 - 15

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 16

- أبوسمبل 35 - 20.