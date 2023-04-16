الحلقة 10 من مسلسل كشف مستعجل.. «لي لي» تضرب المعتدي على الدكتور سهام

أحداث قوية انتهت عندها حلقة أمس، من مسلسل كشف مستعجل، إذ قررت الفنانة إلهام وجدي «لي لي» اصطحاب رجل شاهدته يعتدي على زوجها محمد عبد الرحمن «الدكتور سهام»، بالضرب إلى الشقة وتضربه علقة ساخنة، ثم تجعله يوقع على إيصالات أمانة.

مسلسل كشف مستعجل

وفي إطار كوميدي تتطور اليوم أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل الذي يتضمن أحداثا مثيرة يمكن متابعتها على قناتي dmc والحياة، بطولة كل من الفنانة القديرة ميمي جمال وليلى عز العرب إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم الشباب ضمن أبطال مسلسل كشف مستعجل.

ووأبطال مسلسل كشف مستعجل محمد لطفي ومحمد علي رزق ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، ويأتي مسلسل كشف مستعجل في 15 حلقة.

كشف مستعجل على منصة watch it

وتعرض أحداث العمل الدرامي الرمضاني 2023 كشف مستعجل في إطار اجتماعي كوميدي عبر منصة watch it، كاملًا ودون فواصل إعلانية في النصف الأول من شهر رمضان.

كشف مستعجل على قنوات dmc

وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل على شبكة قنوات dmc، الجمعة 16 رمضان، الساعة 11.30 مساءً.

ويعرض المسلسل أيضا بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.