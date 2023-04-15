مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. إلهام وجدي تعطي رجلا «علقة ساخنة»

قررت لي لي التي تجسد شخصيتها الفنانة إلهام وجدي في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9، بعدما شاهدت رجل يعتدى على زوجته بالضرب، أن تصطحب الرجل إلى الشقة وتضربه علقة ساخنة، ثم تجعله يوقع على إيصالات أمانة لصالح زوجته وتطرده من الشقة.

كما أجبرت لي لي في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9، زوج السيدة على طلاقها بعد الحصول على حقوقها.

ومن ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، مقابلة عاليا التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا، لزميلتها التي تنصحها بالاستمرار مع يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر وترك أمجد البنهاوي.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يُعرض على قناة دي إم سي في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، يعرض يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يمكنك تنزيل تردد قناة دي إم سي على نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على التركيب الهوائي.

اضغط على خيار إضافة قناة واكتب التردد.

اختار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

اضغط على تثبيت القناة.