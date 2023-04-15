مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. هل يعاقب الدكتور سهام بسبب المخدرات؟

مفارقات غريبة، شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل التي عرضت مساء أمس، حيث حدث ما لم يخطر على بال الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- إذ فوجئ بتحويل «التمرجي» عيادته المخصصة للعلاج النفسي، إلى دولاب مخدرات للاتجار والتعاطي.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

واندهش الدكتور سهام من شدة ازدحام سلم العمارة المؤدي إلى العيادة، بالمرضى الذين توافدوا عليه للعلاج، لكنه بمجرد الوصول إلى الباب أدرك أنهم ليسوا مرضى ولم يقصدوا العيادة للعلاج بل من أجل تعاطي المخدرات، حيث وجد «التمرجي» حول العياد إلى دولاب لبيع المخدرات، وطرده وطالب منه ألا يأتي العيادة ليلاً.

الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل

وينتظر الجمهور في الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل، ماذا يحدث خلالها، وهل ينجح في استراد عيادته من «التمرجي» المدمن، وفي حالة فشله في ذلك هل يقع في جريمة ويداين بتهمة الاتجار في المخدرات.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.