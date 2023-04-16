مواعيد مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي في رمضان 2023

تتيح القنوات عرض المسلسلات المختلفة بها في مواعيد متعددة، في مواعيد للعرض الأول والإعادة، تيسيرا على المشاهدين الذين لم يسعفهم الوقت للمتابعة، ولمتابعي ومحبي مسلسل كشف مستعجل نعرض فيما يلي مواعيد إعادة المسلسل على قنوات الحياة وdmc.

موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

وتوالي الأحداث في الحلقة الثامنة جعل الجمهور ينتظر عرض الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل وما سيفعله الدكتور سهام أبو الرجال والذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن- بتحويل «التمرجي» عيادته المخصصة للعلاج النفسي، إلى دولاب مخدرات.

مسلسل كشف مستعجل

يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في عدة أوقات على مدار اليوم

عرض يوميا على dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

ويعرض يوميًا مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، وفي تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

موعيد عرض إعادة الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، والمسلسل من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.