«صحة السويس» تعلن مواعيد عمل منافذ صرف ألبان الأطفال في عيد الفطر

أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أماكن ومواعيد الخدمات الصحية التي تقدمها مديرية الصحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

وأصدرت مديرية الشئون الصحية بيانا تضمن مواعيد عمل منافذ صرف ألبان الأطفال، وأماكن سحب عينة الغدة والتمثيل الغذائي لحديثي الولادة، وكذلك المستشفيات والمراكز المختلفة خلال عيد الفطر.

منافذ صرف ألبان الأطفال بالسويس

وأوضحت أن مواعيد عمل منافذ صرف ألبان الأطفال خلال إجارة عيد الفطر، تبدأ من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، وذلك في وحدة السويس1، مركز طبي الأربعين، وحدة عمر ابن الخطاب بالمستقبل، وحدة قرية عامر بالجناين.

عينة الغدة والتمثيل الغذائي

كما كشف البيان مواعيد الحصول على خدمة عينة الغدة والتمثيل الغذائي لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تكون بجميع المراكز والوحدات الطبية عدا وحدة طب أسرة السلام 1، ووحدة طب أسرة السلام 2، ومركز صحة مصر، ووحدة صحة السويس 1، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يومي السبت والثلاثاء.