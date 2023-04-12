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«صحة السويس» تُعلن انعقاد غرفة الأزمات وترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر 2023

كتب:

حمدى عبد الله
10:52 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
اجتماع الصحة

اجتماع الصحة

أعلنت مديرية الشئون الصحة في محافظة السويس، الاستعداد التام لاستقبال عيد لفطر المبارك، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومرفق الإسعاف لاتخاذ كل التدابير اللازمة.

انعقاد غرفة عمليات الطوارئ

من جانبها وجهت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتكثيف الحملات الرقابية على محلات ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان بالوحدات، للاطمئنان على سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين.

توافر الأدوية والمستلزمات

 وشددت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، على مديري المستشفيات، بمتابعة سير العمل علي مدار اليوم في عيد الفطر المبارك وانتظام جداول النوبتجيات بالأقسام وتواجد الأطقم الطبية بجميع التخصصات، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير البدائل للتعامل مع أي أزمات والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف وجميع الجهات المعنية.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فقد رفعت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى استعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، وبدعم اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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