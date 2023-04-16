موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc

وصلت أحداث مسلسل كشف مستعجل لذروتها بعد محاولة الدكتور سهام الانتقام من يوسف الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى خاطر، ليدخل بيته ويقوم بربطه في السرير ويُعطي له مهدئا حتى يقوم بعلاجه دون انتظار موافقته، ليخبره الأخير بأنه سيقتله انتقامًا منه.

وكشفت حلقة أمس، من مسلسل كشف مستعجل، أن يوسف اصطحب الدكتور سهام «محمد عبد الرحمن» إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ، وبدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل للرصاصة الأخيرة.

موعد إعادة الحلقة الـ 10 من مسلسل كشف مستعجل

يستطيع متابعو مسلسل كشف مستعجل، متابعته يوميًا وفقًا للموعد المناسب لهم إذ يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات.

- يعرض يوميا على قناة dmc دراما الساعة 8.30 صباحًا.

- يعرض يوميًا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.