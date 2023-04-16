مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة العاشرة على dmc والحياة

تواصل شبكتا تليفزيون dmc والحياة عرض المسلسل الكوميدي كشف مستعجل يوميًا، من بطولة الفنان مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، في توقيتات مختلفة، ما يتيح الفرصة لمحبي ومتابعي المسلسل مشاهدته في أي الوقت.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ10 على dmc والحياة

قنوات dmc والحياة، سبق وأعلنت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل كما يلي:

- مسلسل كشف مستعجل يُعرض على DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويُعاد عرضه يوميًا على القناة الساعة 8.30 صباحًا.

- مسلسل كشف مستعجل يُعرض يوميًا عبر قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، ويُعاد يوميًا على القناة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في 15 حلقة، وهو من بطولة ميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي، ومحمد علي رزق، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي.

كشف مستعجل على منصة watch it

يذكر أنّ المسلسل سبق عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، عبر منصّة watch it دون أي فواصل إعلانية.