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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

كتب:

أ ش أ
09:38 ص | الأحد 16 أبريل 2023
الصين تطلق قمرا صناعيا

الصين تطلق قمرا صناعيا

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية، إلى الفضاء، اليوم، وذلك عبر صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-4 بي».

انطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي الصيني

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أنّ الصاروخ الحامل انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الصناعي «فنغيون - 3 07» إلى مداره المحدد مسبقا.

مهام القمر الصناعي الصيني

ولفتت الوكالة إلى أنّ القمر الصناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لـ تغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أنّ هذه هي المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونغ مارش».

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