تهديد بالقتل وجريمة جديدة ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل

يحاول الدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن، ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، الانتقام من يوسف الذي يجسد دوره الفنان مصطفى خاطر، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل، حيث يدخل إلى منزله ويربطه في السرير ويُعطى له مهدئا لعلاجه دون انتظار موافقته.

وتضمّنت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل، فك قيد يوسف، وهدد الدكتور سهام أنّه سيقتله انتقاما منه، وأخذه إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ بدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل إلى الرصاصة الأخيرة.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، بطولة هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، ومصطفى خاطر، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- مسلسل كشف مستعجل يعرض في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.