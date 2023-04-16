الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق بمحافظة «باي»

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأحد، أنها استعادت السيطرة على عدة مناطق في إقليم «باي»، من ضمنها مناطق «أديجو، وطيطيكا، وتبرو، وولاك، وأربسلي»، التي تبعد حوالي 45 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة «بيدوا»، حاضرة الإقليم.

تصفية 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، قبل قليل، فقد تمكن الجيش الصومالي من تصفية 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية في مناطق متفرقة بولايتي «جوبالاند وجنوب الغرب».

جهود القوات الصومالية لمكافحة الإرهاب

وتبذل القوات المسلحة الصومالية جهوداً مكثقة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.