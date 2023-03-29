الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة في ولاية «غلمدج» وسط البلاد

استعادت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأربعاء، السيطرة على منطقة «عيل علي هيلي» التابعة لإقليم «غلغدود بولاية غلمدغ»، وسط البلاد.

وأوضحت فرقة من ضباط الجيش - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن «مليشيات الخوارج فرت من المنطقة، قبل وصول الجيش الصومالي الذي يزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها المتمردون».

يذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كان قد أطلق حملة عسكرية واسعة النطاق بعد أسابيع قليلة من انتخابه، واستأنف الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عملياته القتالية ضد مليشيات الخوارج، مما أدى إلى استعادة 92 مدينة في أقاليم البلاد، من بينها كافة مدن ولاية هيرشبيلي، ومعظم مناطق ولاية غلمدغ، بالإضافة إلى تحرير قرى عديدة بولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.