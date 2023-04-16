السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، دون خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على الحريق

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وقامت الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق محدود، وقام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع إمتداده الى الأماكن المجاورة.

كما تبين أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.