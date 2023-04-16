إصابة 3 في حريق عقار بالأقصر.. والحماية المدنية تسيطر

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حريق شب بأحد العقارات بشارع التلفزيون بوسط مدينة الأقصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي.

المصابون كانوا موجودين بالعقار أثناء الحريق

وتلقت قوات الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات الكائنة بشارع التلفزيون بوسط مدينة الأقصر أسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا موجودين بالعقار وقت نشوب الحريق.

السيطرة على الحريق

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والأجهزة المعنية لموقع الحادث وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية بالأقصر.

نقل جميع المصابين إلى مستشفى الكرنك

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: دعاء عيد مرسي 18 سنة- ضيق تنفس رنيا سيد أحمد بدوي 18 سنة- ضيق في التنفس، آية محمود محمد 22 سنة- تشنجات، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم مع تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.