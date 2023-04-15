حريق محصول قمح في أرض زراعية بالمنوفية 

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في محصول قمح مشون بقطعة أرض زراعية بمركز تلا، حيث ورد بلاغ بالحريق وتم الدفع فورا بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سبب حريق محصول القمح في تلا بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين نشوب حريق بكمية من محصول القمح المشون بقطعة أرض زراعية، نتج عنه حدوث تلفيات بكمية من المحصول، وتبين من سؤال مابك الأرض أن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ما تدمير جزء من المحصول، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 2003 إداري تلا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة من مأمور تلا

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بكمية من محصول القمح المشون بقطعة أرض زراعية بإحدى القرى دائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.