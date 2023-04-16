إخماد حريق في ملوي.. وإصابة 3 إثر وقوع حادثي سير بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا اندلع داخل شقة في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب تسرب غاز البوتاجاز دون إصابات بشرية، فيما أصيب 3 أشخاص في حادثين بالطريقين الزراعي السريع والصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة في الطابق الثاني، ملك «عبد الرحمن.ت» بشارع شجرة الدر في حي جنوب مدينة ملوي.

إخماد حريق في حي جنوب ملوي

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث تسرب غاز بوتاجاز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على تلفيات محدودة بآثاث الشقة، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إصابة 3 أشخاص في حادثين

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري قرية البيهو بمركز سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة جمال خلف 55 عاما، سائق، مقيم بقرية إطسا، وتم نقله للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل البستان بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد كامل 58 عاما، سائق، عيد محمد 55 عاما، عامل، يقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل في مركز بني مزار لتلقي العلاج.