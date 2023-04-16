مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10.. سهام يصوب مسدسه نحو يوسف

تبدأ أحداث حلقة اليوم من مسلسل كشف مستعجل بظهور سهام وهو يوجه مسدسه نحو يوسف الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى خاطر، بعدما ربطه في حلقة الأمس في السرير، ويُعطى له مهدئا حتى يقوم بعلاجه دون انتظار موافقته.

الحلقة 10 من مسلسل كشف مستعجل

ويظهر يوسف وسهام في منطقة مهجورة حيث أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل، بعد أن أقدم الأول على فك قيد يوسف والعدول عن موقفه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يُعرض على قناة دي إم سي في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- جودة القناة: HD.

يمكنك تنزيل تردد قناة دي إم سي على نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر MENU أو قائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على التركيب الهوائي.

اضغط على خيار إضافة قناة واكتب التردد.

اختار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

بعد انتهاء البحث، اضغط على تثبيت القناة.