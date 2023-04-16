موعد صرف مرتبات أبريل 2023 قبل إجازة العيد.. اعرف التفاصيل

بدأت وزارة المالية قبل أيام في صرف المرتبات، بعد تحديد موعد صرف مرتبات أبريل 2023 قبل إجازة العيد، إذ أكدت المالية أنّ صرف المرتبات بدأ من الخميس 13 أبريل 2023، وسيستمر لمدة 5 أيام، حيث يمكن للعاملين في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

إقرار علاوة بنسبة 8% خلال صرف مرتبات شهر أبريل

ووفقًا لما أعلنته المالية، فإنّ صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة، يستمر لمدة 5 أيام، إذ بلغت تكلفة زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول أبريل نحو 14 مليار جنيه، وتضمنت إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحدٍ أدنى يبلغ نحو 125 جنيهًا.

جدول الزيادات في مرتبات أبريل 2023

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإنّ المرتبات تُصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن المزايا النقدية والعلاوات والحوافز المختلفة، إذ أقرّت وزارة المالية زيادة مرتبات أبريل 2023 للدرجة السادسة وما يعادلها، ليصل إلى 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، بعد زيادة المرتبات 5000 جنيه شهريًا، وحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، بعد زيادة المرتبات 6000 جنيه شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة، بعد زيادة المرتبات 7000 جنيه شهريًا.

8 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة

وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.