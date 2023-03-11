موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. «لو أنت موظف اعرف هتقبض كام»

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف المرتبات بالزيادات الجديدة، والذي من المقرر أن تصرف في شهر أبريل 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وأعلنت وزارة المالية، خطة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والتي من المقرر أن تبدأ 23 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2023.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

سيكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لنحو 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، على النحو التالي، أيام 23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل 2023.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه

تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة

وتجدر الإشارة إلى أن جدول الأجور الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من شهر أبريل:

- رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للموظفين حاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.