السعودية تكشف موعد تحري هلال أول أيام عيد الفطر

دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، مختلف الأفراد من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة، تحري هلال شهر شوال من أجل معرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

المملكة تعلق على موعد هلال أول أيام عيد الفطر

وكشفت المحكمة العليا السعودية في بيان لها، عن مطالبة عموم المسلمين الموجودين في السعودية العمل على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 29 رمضان 1444 هجريا بحسب تقويم أم القرى والذي سيوافق 20 إبريل 2023، وترجو السعودية أنه على الأشخاص الذين يرونه بالعين المجردة أو عن طريق المناظر إبلاغ أقرب محكمة جغرافيا للشخص والعمل على تسجيل شهادته أو عليه الاتصال بأقرب مركز من أجل المساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة.

مشاركة المعلومة لتحقيق النفع لعموم المسلمين حول موعد تحري هلال أول أيام عيد الفطر

وواصلت المحكمة تعليقا على موعد تحري هلال أول أيام عيد الفطر في بيان لها:«إن من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».

مواعيد عيد الفطر في السعودية

وسيكون موعد عيد الفطر الجمعة المقبل أو السبت عندما يتم معرفة هلال شهر شوال، ويعيش المسلمون العشر الأواخر من رمضان هذه اليوم الأيام ويستعدون لإخراج زكاة الفطر المبارك والاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك في مختلف الدول العربية.