متى أول أيام العيد في السعودية؟ .. اعرف موعد تحري هلال شهر شوال
كتب:
منى السعيد
03:36 ص | السبت 15 أبريل 2023
متى أول أيام العيد في السعودية؟ - أرشيفية
مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته، حيث تفصلنا أيام قليلة عن قدوم عيد الفطر المبارك، يسأل البعض عن: متى أول أيام العيد في السعودية فلكيًا؟ وموعد تحرى غرة شهر شوال شرعًا، والتي تعلنها من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
وفيما يلي، تجيب بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، وهي متى أول أيام العيد في السعودية؟ وموعد تحريها شرعًا، والموعد المتوقع لصلاتها، والتي جاءت على النحو التالي:
متى أول أيام العيد في السعودية؟
وفلكيًا فأن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام نحو 29 يومًا، مما يجعل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، توافق يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.
فيما تتحرى دار الإفتاء السعودية هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس الموافق 20 أبريل الذي يتزامن يوم 29 رمضان.
موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 2023
وبحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن أيام العطلة الرسمية بمناسبة العيد وذلك بالمدارس والجامعات والعاملين بالقطاع الخاص والعام وستبدأ الإجازة الرسمية من يوم 29 رمضان الي يوافق 20 أبريل، على أن تستمر لمدة 4 أيام للقطاع الخاص، حيث تنتهي يوم الاثنين 24 أبريل، بينما تكون للقطاع العام بداية من يوم الثلاثاء 18 أبريل، ليعود الدوام يوم الثلاثاء 25 أبريل.
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