الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ضد موظف في كمين 15 مايو

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد 6 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في كمين 15 مايو، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

استعراض القوة ضد موظف

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهمين «ر.ح، مالك مكتب لنقل وتوزيع المواد البترولية»، «ع.ع، مدير وشريك شركة للاستيراد والتصدير»، «ر.ص، مالك شركة مواد بترولية»، «ر.ح، مالك شركة نقل وتوريدات بترولية»، «ر.ي، مالك ومدير شركة»، «م.ع، مالك معرض لتجارة السيارات» في دائرة قسم شرطة 15 مايو، باستعراض القوة ضد موظف عام.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه «م.ح»، وهو ما أثار الرعب في نفسه وألحق الأذى به، وكان ذلك مقابل امتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته.