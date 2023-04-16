تفاصيل مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بسوهاج، بدفن جثمان تلميذ لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة ربع نقل، وذلك أثناء سيره بصحبة والده في أحد شوارع مركز المراغة شمال سوهاج، دهسته السيارة عن طريق الخطأ.

مصرع طفل في حادث

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، تفيد بوصول الطفل «بخيت خ ا ا» 11 عاما، تلميذ، ويقيم دائرة مركز جهينة، جثة هامدة، وادعاء حادث سيارة.

اعتراف السائق بالحادث

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو «خميس ا ا م» 39 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء سيره وابنه المذكور دائرة المركز صدمته سيارة ربع نقل قيادة «مسعود ع ق ع»، 29 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز؛ ما نتج عنه وفاته، واتهم السائق بالتسبب في ذلك، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.