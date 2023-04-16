مصرع طالب وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الدائري بالمنيا

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرين جميعهم من قرية طوخ الخيل في مركز المنيا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بسبب التخطي الخاطئ بالطريق الدائري.

حادث تصادم بالطريق الدائري

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 5892 ا ر ع، 2416 ن ق ج، ملاكي، بالطريق الدائري في غرب كوبري أبو شناف، أمام قرية طوه، في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع بسام محمد 13 عاما، طالب، مقيم بقرية طوح الخيل.

نقل 6 مصابين إلى المستشفى

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم: شيماء فتحي 25 عاما، فتحي محمد 25 عاما، محجوبة أحمد 55 عاما، طهير شعبان 20 عاما، مريم سليمان 5 سنوات، وشقيقها أحمد 3 سنوات، وجميعهم يقيمون في قرية طوخ الخيل.

تم نقل المصابين الـ6 إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، وتحفظت إدارة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.