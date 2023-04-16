طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء ربيعية دافئة وشبورة على الطرق القريبة من البحر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم، موضحة أنه دافئ على مدار ساعات النهار خاصة مع سطوع الشمس بجميع المناطق، مع انتشار الشبورة على مختلف الطرق الداخلية والسريعة خاصة الطرق القريبة من البحر، وهدوء حركة الرياح في طقس ربيعي معتدل.

طقس الإسكندرية اليوم

ويأتي طقس الإسكندرية المستقر اليوم تزامنا مع عيد القيامة المجيد والذي يحتفل به الأقباط في عروس البحر وجميع المدن والمحافظات.

وتسجل درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، مع فتح سروح الصيد بالبحر المتوسط في جميع الموانئ في ظل استقرار حالة البحر.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس بالسواحل الشمالية الغربية، موضحة وجود شبورة مع نشاط للرياح في العديد من المناطق، في ظل طقس ربيعي مستقر على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار، بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز حاجز 30 درجة خلال 72 ساعة المقبلة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ومدن سيناء، بينما تكون متوسطة في الإسكندرية وحتى مطروح.