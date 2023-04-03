طقس الاسكندرية اليوم.. هبوب رياح محملة بأتربة والعظمى تسجل 30 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية اليوم، حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة، ووصول درجة الحرارة العظمى إلى 30 مئوية، إضافة إلى هبوب رياح محملة بالرمال، لذا سيكون الطقس مضطربا نسبيا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 والصغرى 17، ما يعني أنه طقس حار للمرة الأولى خلال عام 2023.

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة الأمواج إلى حالة الاضطراب بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب، بحسب وصف الهيئة.

ظواهر طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم، أبرزها نشاط الرياح بمعدل 45 كيلومترا في الساعة، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية، ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس النهار، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.