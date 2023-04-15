طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح وتحذير من ظاهرة

يشهد طقس الإسكندرية غدا الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، إذ حذرت الأرصاد الجوية المواطنين سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية.

ويشهد طقس الإسكندرية غدا استمرار نشاط الرياح، علاوة على ارتفاع الأمواج، يأتي ذلك حسبما أشار البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية غدا

كما يكون طقس الإسكندرية غدا الأحد، مائلا للبرودة في الصباح الباكر، وتزداد درجة الحرارة نهاراً ثم يعود باردا ليلاً مع نشاط رياح ملحوظ.

وأوضح البيان أن حالة الأمواج تكون معتدلة مع غياب فرص سقوط الأمطار غدا وخلال الأيام المقبلة، وعن درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، أوضح البيان أن العظمى بلغت 25 درجة مئوية، وسجلت الصغرى 15 درجة.

نشاط للرياح في الإسكندرية غدا

وطبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يكون طقس الإسكندرية غدا معتدلا من حيث درجات الحرارة مائلا إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 30 كيلو مترا في الساعة.

وطبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية يكون مناسبا لاستقبال المواطنين على شواطئ البحر لممارسة الرياضة وتناول وجبات الإفطار.