مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم 3 سيارات جنوب البحر الأحمر

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم 3 سيارات على طريق «مرسى علم - إدفو» جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون والجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم 3 سيارات

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق «مرسى علم - إدفو» جنوب المحافظة، ما أدى لاشتعال النيران في السيارات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

مصرع وإصابة 10 أشخاص

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي في مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بأن حالة المصابين تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة وكسور وهم محسن إدفاوي ومحمد صالح وهاني حماد وحسن أحمد وعصام عادل وسيد عبد الله، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.