إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أرجاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت الموافق 24 من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري أبو صير بحوالي 2 كيلو بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الطريق أمام المارة، وتبينّ إصابة 3 أشخاص وهم كل من:

محمد حسن علي خليفة، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى.

هنية حسن علي خليفة، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

معتز حسن شعبان السيد، 17 سنة، مُصاب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر حيال الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.