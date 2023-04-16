حادث سير مروع على الطريق الدائري بين العريش والشيخ زويد

أصيب 8 أشخاص بإصابات ما بين متوسطة وخطرة نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بين العريش والشيخ زويد.

8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العريش

نقلت 8 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى العريش العام، الذي يبعد عن المنطقة قرابة 15 كيلو مترات من الطريق الدائري الصحراوي.

وأفادت هيئة الأسعاف في بيان، بأنه تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام، وحالة اثنين من المصابين خطرة، نتيجة الاصطدام المباشر بين السيارتين الملاكي.

مستشفى العريش يستقبل 8 مصابين.. وحالة اثنين خطرة

فيما أكدت المصادر الطبية بمستشفى العريش العام أن قسم الاستقبال استقبل 8 حالات لمصابين بينهم اثنان في حالة خطرة أدخلوا غرفة العمليات نتيجة اصطدام سيارتين، فيما وصفت حالتهم بالنزيف الداخلي والجروح العميقة، فيما يخضع 6 مصابين اخرين الى العلاج المكثف بقسم العناية الفائقة بالمستشفى

وكانت قد تلقت مديرية أمن شمال سيناء اخطارا بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين ملاكي بالطريق الدائري شرق العريش، وجاري كتابة المحضر الرسمي للعرض على النيابة.