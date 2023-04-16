مسلسل سره الباتع الحلقة 25.. مختار يشك في قنديل ويخبر حامد

على الرغم من اندماج قنديل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر ضمن شباب المقاومة في أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25، إلا أن مختار الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام حافظ لم يكن مقتنع به.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25، ذهب عدد من شباب المقاومة لكي يأخذوا قنديل من القرية وينضم لهم ولكنهم كانوا حريصين على وضع قطعة من القماش على عينيه، حتى لا يرى المكان الذي يختبئ به حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

واعترض قنديل كثيرًا على هذا الأمر ولكن شباب المقاومة أخبروه بأن هذه هي القواعد وبالفعل وصل الى المكان المخبئ به حامد وقابله ولكن لم يكن مختار مرتاحا لما يحدث فأخبر حامد بأنه غير مطمئن لقنديل ولكن حامد لم يشك فيه أبدا ولكن أمر مختار أن يضع عينيه عليه ويراقبه .

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم حسين فهمي وخالد الصاوي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وعدد آخر من الفنانين.