مسلسل سره الباتع الحلقة 25 ..أحمد فهمي يخرج من السجن ويكمل رحلة البحث

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25 العديد من التطورات، بعد خروج حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد فهمي، بعد قضاء عام كامل في الحبس، وأظهرت أحداث المسلسل حامد وهو يحاول التأقلم مع حياته في الحبس والبقاء مطلعا على الأحداث السياسية التي تحدث في الخارج.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25

ومسلسل سره الباتع الحلقة 25 أظهر فرحة أصدقاء حامد ووالدته بخروجه من الحبس، فوجد سارة التي تمثل دورها ريم مصطفى في انتظاره، ويعلم أنها كانت ترسل مبلغا شهريا تساعد به والدة حامد، ولكن يتضايق حامد عند معرفته بالأمر، ويدور حديث بين سارة وحامد حول استكمال حامد رحلة البحث عن كنز السلطان حامد.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25 تخبر سارة حبيبها حامد سر الجواب الأخير الذي حصلوا عليه من حقيبة الدرويش عبد الله، ليظهر أنها صورة للكلب الذي كان يرافق الدرويش طوال الوقت، ليتضح أن الكلب عمره أكثر من 200 عام.

أحداث من سره الباتع

ويثير الجواب الأخير شكوك حامد حول الدرويش ليعتقد أن ربما يكون عمره أيضا 200 عام، وأن هذا ليس الجواب الأخير بل يوجد في مقام السلطان حامد «أحمد السعدني»، ولذلك يصر حامد «أحمد فهمي» على استكمال رحلة البحث عن كنز السلطان حامد، ويؤكد أن هناك عهدا روحيا بينه وبين السلطان حامد، وذلك خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25.

موعد عرض سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على شاشة قناة أون الساعة 7:30 مساء ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها القناة خلال رمضان 2023،وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن الحقبة لفرنسة والحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.