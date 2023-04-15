مسلسل سره الباتع الحلقة 25.. أحمد فهمي يخرج من السجن ويطرد الإخوان من منزله

بدأت منذ قليل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25 والتي شهدت تطورات خاصة بالحقب الزمنية الحالية التي تدور حول شخصية حامد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي والذي حكم عليه في الحلقة السابقة بالسجن سنة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25 بطولة أحمد فهمي

مسلسل سره الباتع الحلقة 25 شهدت قضاء حامد المدة المقررة له في السجن وبعدها تم الإفراج عنه وعندما خرج وجد سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي تنتظره ومعها فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور.

وبعدها عاد حامد إلى منزله وسط دموع والدته التي استقبلته بحفاوة وخلال جلسة حامد مع أسرته اكتشف أن سارة كانت ترسل أموالا إليهم كل شهر كمساعدة ولكنه وجه لوما لفريد بسبب ذلك.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25 اخراج خالد يوسف

وبعد ذلك تطورت الأحداث بطلب حامد من معتصم الذي يجسد شخصيته الفنان علاء حسني بأن يرحل من الدور الأول الخاص بمنزلهم والذي كان أخذه ليكون مقرا لحزب الحرية والعدالة.