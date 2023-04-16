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مسلسل سره الباتع الحلقة 25.. أحمد السعدني ينجح في تفجير قلعة الفرنسيين

كتب:

بسمة شطا
09:02 ص | الأحد 16 أبريل 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

نجح حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني فى التسلل إلى قلعة الفرنسيين، خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25، من خلال خطة وضعها شباب المقاومة من أجل اقتحامها.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 25، وصول العربة التي يختبئ بها حامد ومن معه إلى قلعة الفرنسيين وساعدتهم الظروف في الإفلات من الجنود ودخول القلعة، لكن على الجانب الآخر كان قد علم الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز.

وذهب قنديل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر، إلى الشيخ شهاب وابنه وأخبرهما أنه سمع عن خطة حامد والشباب الذين معه وقرر شهاب أن يذهب إلى القلعة وإخبار الفرنسيين بالخطة.

وقبل ذهاب الشيخ شهاب كان قد نجح حامد في وضع متفجرات في قلعة الفرنسيين وتفجيرها بالكامل.

يذكر أن مسلسل سره الباتع، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد السعدني ونجلاء بدر ومنة فضالي وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا