الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: انفصال الإنسان عن واقعه يفقده اتزانه

عرض برنامج «احتياج» من تقديم عمرو مهران على قناة الناس، حالة لفتاة مجهولة الهوية تتمنى الرجوع للماضي في الأوقات التي كانت لا تحمل همًا أو مسئولية فيها وتستطيع التنزه وسط أصحابها بحريتها، وتطلب من الله الرجوع بالماضي، إذ أنَّها ترى أن طلبها ليس صعبًا على الله ولكن عدم تحقيقه لها يعني عدم الراحة والتعب.

وقال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إنَّ الشيطان استخدم أداة «الفلترة العقلية» مع صاحبة الطلب، إذ أنَّه يبدأ يجعل العقل البشري يرى الأمور الصعبة والمشقات التي تعرض لها الإنسان فقط، فضلا عن حجبه رؤية الأمور الجيدة التي حدثت أيضا لنفس الشخص، ويستمر الشيطان في الوسوسة على مواضيع معينة وأزمات محددة، والتي بمرور الوقت لا يستطيع العقل تذكر شيئًا أخر غيرها.

وسوسة الشيطان لصاحبة الطلب

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» على قناة الناس، أنَّ الشيطان يقول لصاحبة الطلب سالف الذكر: «كيف وصل الحال بكِ لهذا؟ ألا تتذكري حالك منذ قديم الزمان عندما كنتِ تتنزهي كل يوم في مكان مختلف؟»، ويستمر الشيطان في الوسوسة لصاحبة الطلب «أهلك كانوا معيشينك ملكة، ينفع تتبهدلي كده؟ لماذا وافقتي بهذا الوضع؟».

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أنَّ الشيطان يعمل على جعل الإنسان يكره الواقع، ويعيش فقط في ذكريات الماضي، متابعًا أن انفصال الإنسان عن واقعه يفقده اتزانه كونه طلب غير واقعي.